Operazione “Bad Meat”: Polizia sequestra cibo mal conservato e maleodorante destinato a manifestazione Street Food

Predosa – Un normale controllo di un furgone Fiat Ducato ha spalancato le porte su un trasporto di generi alimentari in pessimo stato igienico e non, come necessario, collocati in una cella frigorifera.

È accaduto a Predosa lo scorso 27 aprile e ad intervenire è stata la Polizia Stradale do Ovada nell’ambito di un’operazione denominata “Bad Meat”.

Il carico di alimenti in pessimo stato sarebbe dovuto finire sulle tavole di una manifestazione di street food a Borgosesia, nel vercellese.

I poliziotti e il personale medico Asl hanno scoperto alimenti conservati a temperatura ambiente, in cattivo stato di conservazione, maleodoranti e perfino chiusi in sacchetti della spazzatura.

Tra i vari prodotti recuperati anche quattro maialini macellati in proprio da una delle persone coinvolte nella vicenda. Subito è scattato il controllo nel presunto luogo di macellazione, nella sede della ditta e nel punto vendita, tutti collocati a Novi.

Ulteriori verifiche hanno, poi, consentito alle forze dell’ordine di scoprire, nel punto vendita in questione, la totale assenza dei requisiti igienici previsti, così come di tutti i generi alimentari destinati alla vendita al pubblico: formaggi, salumi e altri prodotti, tutti in pessimo stato di conservazione. La merce è stata quindi sottoposta a sequestro e affidata all’Asl, Dipartimento di Prevenzione-Presidio Multizonale di Alessandria per la custodia. Contestualmente è stata disposta l’immediata chiusura dell’esercizio pubblico di Novi denominato I.S.

La vicenda ha fatto finire nei guai due persone, M.S., 64 anni, e P.S. 53 anni, entrambe denunciate per concorso in detenzione e vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione oltre che per l’attività di macellazione clandestina.

Secondo quanto stimato dagli investigatori, la vendita al dettaglio dei generi alimentari trasportati avrebbe fruttato decine di migliaia di euro.

Il prezzo sarebbe, però, stato la salute delle persone.