Outlet Serravalle, Pastorino (èViva): “Vergognoso il licenziamento di Alexander Delnevo”

Lo dichiara il deputato di èViva, Luca Pastorino (nella foto), segretario di presidenza alla Camera per Liberi e Uguali.

“È inammissibile e vergognoso il licenziamento di Alexander Delnevo. Un uomo di 37 anni appena diventato papà. Laureato e dipendente da molti anni della Lardini Spa, marchio di sartoria di lusso presente all’Outlet di Serravalle. Questo fatto non può e non deve passare inosservato, ma diventare un caso nazionale, perché non possiamo permettere che aziende si arricchiscano sulla pelle dei loro dipendenti, masticandoli come chewingum fino a sputarli quando chiedono dei diritti”.

“Mi metto a disposizione della famiglia per intraprendere qualsiasi tipo di iniziativa utile al reinserimento lavorativo di Alexander, licenziato, lo ricordo, perché non sa parlare l’arabo. In realtà la verità è un’altra e più miserabile. Alexander è stato in prima linea insieme ai lavoratori dell’Outlet per chiedere la chiusura del centro commerciale a Pasqua. Il licenziamento è stata la vendetta. Nel 2019, in Italia, chi ha un lavoro è in costante ricatto su diritti e stipendi. Non si può più tollerare. Il Governo prenda seri provvedimenti e l’azienda Lardini Spa ci ripensi, perché forse non ha chiaro il danno che potrebbe provocare anche a se stessa questo ingiusto licenziamento”.