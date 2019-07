Pauroso scontro frontale fra due auto nelle Langhe: diciannovenne di Narzole perde la vita

Novello – Terribile incidente stradale ieri pomeriggio a Novello, nel cuneese, lungo la Strada Provinciale 58.

Due auto si sono scontrate frontalmente e nello schianto è rimasto ucciso un ragazzo, Samuele Vaira, 19 anni, residente in frazione Vergne di Narzole.

Ferito anche un secondo uomo, portato in codice verde all’ospedale di Alba.

La Provinciale è stata chiusa alcune ore per permettere lo svolgersi dei rilievi e dei soccorsi.

Sul posto i vigili del fuoco con le squadre di Dogliani e Alba, i carabinieri e l’emergenza sanitaria.

Samuele Vaira era molto conosciuto in zona. I genitori hanno una cantina vinicola e Samuele era il più grande di quattro fratelli.

Studente della scuola di Agraria di Grinzane Cavour, Samuele Vaira aveva da pochi giorni terminato gli esami di maturità. Da tutti era descritto come un ragazzo allegro che, come tutti quelli della sua età, amava divertirsi e trascorrere il tempo con il gruppo di amici che frequentava soprattutto a Novello.

La salma del giovane è stata composta nella camera mortuaria di Alba.

Sulla dinamica dell’incidente ci sono ancora molti aspetti da chiarire. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Bra e della stazione di La Morra proseguono.