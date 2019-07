Rissa in via Legnano a Tortona: ferita anche una donna incinta

Tortona – Alla fine è scattata la denuncia, da parte dei Carabinieri di Tortona, per concorso in rissa e lesioni personali per cinque tunisini, tutti con precedenti di polizia, “protagonisti” di un violento litigio scoppiato sabato sera in via Legnano a Tortona per motivi, pare, legati a futili motivi di vicinato e in cui è rimasta coinvolta anche una donna incinta, rimasta poi ferita e portata in ospedale. Al pronto soccorso sono finiti anche due dei litiganti.

Le prognosi variano da 10 a 6 giorni. I denunciati sono gli operai A.O., 38 anni, N.B., 30 anni, R.S., 59 anni e inoltre W.S., 22 anni, disoccupato e G.S., 17 anni, studente.

Tranne il primo, che abita in via Di Vittorio, tutti gli altri sono residenti nelle case popolari di via Legnano 4A.

Ad avere la peggio sono stati A.O. e R.S., che hanno riportato ferite. Illesi tutti gli altri.