Settantaquattrenne di Bordighera alla guida della sua Fiat Punto percorre quattro chilometri contromano sulla A26: bloccato

Ovada – Erano circa le 10 di sera dell’8 giugno scorso quando ai telefoni del Centro Operativo Autostradale della Polstrada di Genova sono iniziate ad arrivare numerose chiamate di automobilisti spaventati. Le segnalazioni facevano tutte riferimento alla presenza di una Fiat Punto che percorreva un tratto della A/26 in direzione Genova, pressappoco all’altezza del casello di Masone, contromano.

Subito allertate le pattuglie della Sottosezione di Ovada, è stata fatta entrare in azione la Safety Car per salvaguardare tutti gli altri veicoli in transito.

Dopo poco, le pattuglie si sono però trovate di fronte la famigerata Punto, e con non poca fatica sono riuscite ad arrestarne la corsa facendola accostare sul margine destro della careggiata.

Il conducente, W.F., un settantaquattrenne residente a Bordighera (IM), sin da subito è apparso in forte stato confusionale, tanto che si è deciso di far intervenire anche un’ambulanza che l’ha poi trasportato all’ospedale Villa Scassi di Genova per accertarne le condizioni psicofisiche.

Dalla ricostruzione degli agenti non è stato possibile stabilire le ragioni per cui l’uomo abbia invertito il senso di marcia, ma pare che ciò sia avvenuto circa 4 chilometri prima che fosse fermato consentendo alla circolazione di riprendere normalmente e in sicurezza.

Per questa infrazione, che solo grazie alla prontezza dei poliziotti ovadesi non ha avuto conseguenze ben più gravi, W.F. si vedrà revocata la patente di guida. L’auto sarà invece sottoposta a fermo amministrativo per la durata di tre mesi.