Sul caso Bombonati i giudici non ci vedono chiaro

Torino – Cinque periti, tre versioni diverse. E così il processo a Lara Bombonati, accusata di aver fiancheggiato organizzazioni terroristiche islamiche, va avanti.

Per il consulente della difesa, Mario Ancona, le condizioni attuali di Lara, sottoposta a terapie psicologiche e farmacologiche negli ultimi anni, non sono le stesse del periodo dei fatti a lei contestati, tanto che il difensore Lorenzo Repetti pone l’accento sullo stato di totale dipendenza dal marito (dato per morto ma di fatto disperso in Siria) che a quei tempi caratterizzava la giovane. Se però le tesi della difesa erano state in qualche modo avvalorate dalla perizia del primo consulente nominato dalla Corte d’Assise, Arnaldo Francia, che aveva ritenuto Lara del tutto incapace d’intendere e di volere, a rinfocolare i dubbi circa una sua parziale lucidità hanno provveduto in seconda istanza Enrico Zanalda e Gabriele Rocca, i quali stabiliscono invece che la ragazza, già al tempo dei fatti, “aveva un residuo di consapevolezza”. Zanalda e Rocca parlano di disturbo di dipendenza: “Per sentirsi qualcuno, [Lara n.d.r.] deve mettersi in una situazione di dipendenza da un’altra persona o da un gruppo, aderendo alla volontà altrui invece che fare scelte autonome perché incapace di autogestirsi”. Tuttavia, se questa patologia “fa scemare grandemente la sua capacità di volere”, non la compromette del tutto. Secondo Zanalda e Rocca Lara Bombonati era quindi, nonostante tutto, consapevole delle proprie azioni al momento dei fatti. O, per meglio dire, solo parzialmente incapace d’intendere e di volere. Parere tecnico che si situa in qualche modo a metà strada fra quelli del consulente della difesa e del primo perito nominato dalla Corte (entrambi per la totale incapacità d’intendere e di volere), e quello del consulente dell’accusa, che si era invece pronunciato circa la piena capacità d’intendere e volere dell’imputata.

Se dunque non si è ancora giunti ad una sentenza è proprio in virtù di queste discordanze fra le perizie, specie quelle stilate dai consulenti nominati, prima e dopo, dalla Corte d’Assise. Solo su un punto vi è infatti piena convergenza fra tutti gli esperti coinvolti: a prescindere dal fatto che sia infine giudicata innocente o colpevole, Lara Bombonati andrà curata in una comunità idonea a trattare la sua personalità disturbata.

Ma per ora il processo va avanti, con il prossimo appuntamento in aula fissato per il 9 luglio. In quell’occasione si terranno la requisitoria del Pm distrettuale Enrico Arnaldi e l’arringa del difensore Repetti, mentre il verdetto, salvo imprevisti, sarà emesso una settimana dopo, il 17.