Continua l’inchiesta della Procura su Valle d’Orba Depurazione Srl

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e, mio malgrado, devo occuparmi della vicenda inerente il depuratore di Basaluzzo. È stato il direttore in persona a chiedermelo in quanto la collega Anna Briano, dopo la lettera al giornale dell’avvocato di Francesco Giuseppe Carboni, 63 anni di Capriata d’Orba (nella foto), amministratore unico della Valle d’Orba Depurazione Srl, sotto inchiesta da parte della Procura della Repubblica, è scoppiata in lacrime terrorizzata dalle paventate conseguenze penali e ha chiesto di essere sostituita in questa inchiesta giornalistica. Ed eccomi qua, ancora una volta a scrivere sull’andazzo della nostra sfortunatissima provincia con particolare riferimento al Carboni che, dopo la solenne trombatura alle ultime elezioni amministrative per cui si era presentato come candidato sindaco a Capriata, ne ha combinata un’altra.

Strane assunzioni

Infatti ha assunto un secondo dipendente con una procedura che non ci convince in quanto il bando di gara non aveva la giusta evidenza o non c’era proprio, e l’assunzione è stata fatta praticamente ad intuitu personae. Così l’attuale amministratore unico della Valle d’Orba Depurazione Srl, un ex consorzio fra i Comuni di Capriata d’Orba, Basaluzzo, Castelletto d’Orba, Silvano d’Orba e Predosa (ciascuno detentore del 20% delle quote), basato a Basaluzzo, che si occupa della depurazione delle acque reflue prima dell’immissione nell’Orba, balza nuovamente all’onore della cronaca.

L’assunzione di cui si tratta è avvenuta con le stesse modalità della precedente di inizio d’anno, a favore di un addetto finito in pianta organica a tempo indeterminato senza un’evidente indizione della gara, obbligatoria per gli enti locali, e la Valle d’Orba Depurazione Srl, essendo una partecipata di cinque Comuni, è un ente pubblico di secondo grado. Quando un sindaco, nel corso dell’assemblea dei soci, ha chiesto spiegazioni, l’amministratore unico Carboni non ha saputo dare risposte convincenti riservandosi di chiarire in un secondo momento la situazione del dipendente, che è un suo amico, tale Rubens Parodi di 52 anni, residente a Montaldo Bormida.

Cromo esavalente

Il Carboni è già noto alla Magistratura per una precedente inchiesta del 2006 che riguardava un grave caso di inquinamento tramite cromo esavalente di un’ampia zona agricola della Val d’Orba tra Lerma e Silvano, da parte della ditta “Impresa Cerruti Spa” di Varazze con sede distaccata a Silvano d’Orba, di cui era responsabile. In base ai rilievi effettuati nel 2010 dalla Guardia Forestale (oggi Carabinieri Forestali) il pm Fabrizio Givri decretava il sequestro dell’impianto di Silvano d’Orba facendo anche recapitare avvisi di garanzia al titolare dell’azienda Marco Cerruti 59 anni di Lerma, e al Carboni nella qualità di responsabile, sottoposti ad indagini per violazione delle norme in materia ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “per fatti accertati il 26 giugno 2010 in Silvano d’Orba (AL) e commessi in epoca anteriore con permanenza in atto”. I due, secondo le indagini della Procura, avevano realizzato un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi quali scorie di fonderia con una concentrazione di cromo esavalente al di sopra dei limiti massimi consentiti. Tutti gli indagati – Carboni compreso – si salvarono grazie alla prescrizione.

Acque nere disperse nei campi

Ora ci risiamo perché il Carboni, in qualità di amministratore unico della società “Valle d’Orba Depurazione Srl” è finito di nuovo nel mirino della Magistratura alessandrina per inquinamento delle acque superficiali tramite lo scarico illecito di acque reflue urbane provenienti, verosimilmente, dai Comuni consorziati. Si tratta dello stesso reato commesso nel 2010, anche se con sostanze inquinanti diverse.

L’Arpa ha già effettuato dei sopralluoghi ed anche i Carabinieri Forestali stanno conducendo le indagini per conto della Procura della Repubblica. Ovviamente il riserbo è massimo anche se nessuno smentisce. Secondo gli inquirenti le modalità seguite sarebbero le stesse di nove anni fa, per cui, invece di effettuare la depurazione, si tende a fare “scomparire” il materiale inquinante. Di recente la Procura della Repubblica, dopo aver inviato la documentazione relativa alle indagini in corso all’Arpa Alessandria, ha spedito i dossier anche ai Comuni di Capriata d’Orba, Basaluzzo, Castelletto d’Orba, Silvano d’Orba e Predosa, proprietari del depuratore gestito dal Carboni.

Ora la patata bollente passa ai Comuni soci che non ci capiscono più niente e temono ripercussioni per quanto riguarda possibili conseguenze penali ed amministrative.

E io pago.