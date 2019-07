Pendolari Acqui-Ovada-Genova, prossimi due fine settimana di disagi per lavori sulla linea ferroviaria

Ovada – Ancora stop sulla linea ferroviaria Acqui-Ovada-Genova. Stavolta, almeno, si tratta di lavori di manutenzione che Rfi deve fare e che sono stati annunciati ma certo il sapere che i prossimi due fine settimana al posto dei treni ci saranno nuovamente dei bus non rende certo felici i pendolari, ormai “abituati” a questo tipo di disagi.

Ennesimi stop, dunque, in programma per il 6 e il 7 luglio, poi il 13 e il 14, dal primo pomeriggio di sabato all’intera giornata di domenica.

A essere sostituite dagli autobus non saranno le corse tra Ovada e Genova ma quelle tra Ovada e Acqui dato che i lavori di Rfi saranno concentrati nel tratto compreso tra Visone e Prasco.

Sia sabato 6 che sabato 13 luglio gli ultimi treni a passare saranno quelli delle 13:17 da Acqui e delle 11:12 da Brignole. Poi, chi arriverà da Genova scenderà dal treno a Ovada e salirà sul bus per Acqui. Viceversa, da Acqui si arriverà a Ovada in autobus e si risalirà sui treni per proseguire.

Un altalenante saliscendi, insomma, che anticipa la riduzione estiva che si terrà poi ad agosto, dal 16 al 29, messa in atto dalla Regione Liguria per risparmiare con autobus nel tratto tra Ovada e Genova, dove saranno mantenute tre coppie di treni al giorno.

Tutto questo in aggiunta alla chiusura della biglietteria della stazione ferroviaria di Ovada, avvenuta circa un mese fa, il 5 giugno.

La raccolta di 2.500 firme e un sit in stazione non sono serviti a ottenere confronti con le Ferrovie.

Si spera nella nuova lettera inviata alla direzione regionale di Trenitalia dal presidente della Provincia di Alessandria, Gianfranco Baldi, con la richiesta di un incontro.

Un’ altra lettera partirà, invece, a giorni, firmata dal comitato Difesa trasporti Valli Stura e Orba e dai sindaci della zona.