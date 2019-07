Rifiutano di fornire le proprie generalità ai Carabinieri: denunciati

Novi Ligure – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Novi Ligure, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Alessandria, una coppia novese, G.P. di anni 45 e G.S. di anni 47, per il reato di rifiuto di fornire le generalità. I militari erano intervenuti nella loro abitazione a seguito di una richiesta al 112 per una lite.

Alla richiesta di fornire le proprie generalità, i due si sono rifiutati con fermezza.

La coppia è stata pertanto accompagnata al Comando Carabinieri di Novi per essere identificati.