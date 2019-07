Salvini ai magistrati: non diano lezioni

Roma – Il ministro Matteo Salvini durante la visita al Centro Nazionale di specializzazione e perfezionamento nel tiro, dove si svolge l’addestramento degli operatori di Polizia ha risposto alle critiche sul suo operato avanzate da alcuni magistrati di sinistra. Ed è scontro tra le toghe rosse e il ministro dell’Interno: l’Anm, associazione magistrati a trazione Pd, sottolinea una nota della giunta registra, “ancora una volta, commenti sprezzanti verso una decisione giudiziaria, disancorati da qualsiasi riferimento ai suoi contenuti tecnico-giuridici, che rischiano di alimentare un clima di odio e di avversione, come dimostrato dai numerosi post contenenti insulti e minacce nei confronti del Gip di Agrigento pubblicati nelle ultime ore”.

“Io non entro in casa altrui però con quello che stiamo leggendo sulle spartizioni di poltrone e procure a cura di qualche magistrato penso che certi magistrati siano gli ultimi a poter dare lezioni di morale a chiunque. Sentire che Salvini è il problema di questo Paese mi sembra veramente folle” replica il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine dell’esercitazione sull’uso del teaser all’istituto ispettori della polizia a Nettuno, vicino a Roma.