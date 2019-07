Travolge motociclista ma invece di soccorrerlo se ne va: rintracciato e denunciato

Carpeneto – I Carabinieri di Carpeneto hanno denunciato, ieri, con l’accusa di omissione di soccorso e lesioni personali stradali D.B., quarantottenne della provincia di Savona.

Le indagini hanno avuto inizio la scorsa settimana quando i militari erano intervenuti in Frazione Retorto di Predosa per un incidente stradale. Arrivati sul posto, avevano trovato un giovane motociclista a terra che, prima di essere condotto in ospedale per le numerose lesioni, aveva riferito di essere stato investito da un’autovettura che, ad un incrocio, non aveva rispettato la precedenza.

L’urto aveva comportato lo sbalzo del motociclista dal suo mezzo e una serie di traumi e lesioni con una prognosi complessiva di 30 giorni.

Rilievi effettuati sul posto, e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno poi permesso ai Carabinieri di risalire all’auto che aveva investito il centauro, una Volkswagen Touran di proprietà, appunto, di D.B. che messo di fronte alle proprie responsabilità ha immediatamente ammesso di esserci stato lui al volante dell’autovettura e di aver avuto l’incidente con il motociclista.

L’uomo è stato pertanto denunciato con l’accusa di omissione di soccorso e lesioni personali stradali.

L’auto e la moto coinvolte nell’incidente sono state sequestrate.