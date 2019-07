Violenza, minacce e abusi sessuali sulla moglie: denunciato e allontanato dalla propria famiglia quarantacinquenne dell’Ecuador

Tortona – Con l’accusa di violenza sessuale aggravata, maltrattamenti in famiglia e minacce, i Carabinieri di Tortona hanno denunciato un cittadino dell’Ecuador di 45 anni, residente a Tortona, coniugato, disoccupato.

L’uomo, come riferito nella denuncia sporta a suo carico dalla moglie e come accertato dall’indagine condotta dai Carabinieri, sin dal novembre dello scorso anno aveva costretto la donna, con violenza e minacce, a continui abusi sessuali che hanno portato la donna, a fine giugno, a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Tortona dove le erano state riscontrate contusioni multiple con diciotto giorni di prognosi.

I Carabinieri hanno quindi provveduto ad allontanare l’uomo dalla propria abitazione in esecuzione della misura cautelare coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare, disposta d’urgenza dall’ufficio del GIP del Tribunale di Alessandria per tutelare la donna e i tre figli, di cui due minori.