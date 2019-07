Alex Valentini è il nuovo portiere dell’Alessandria

Alessandria – Ufficializzato il nuovo portiere dell’Alessandria. Si tratta di Alex Valentini (nella foto), arrivato in grigio in prestito annuale dalla Triestina con la clausola del diritto di riscatto da esercitare a fine stagione.

Valentini, classe 1988, nella scorsa stagione ha giocato nella Viterbese, squadra con cui si è aggiudicato la Coppa Italia di Serie C.