A Casale in sei mesi trentotto segnalazioni e ventiquattro denunciati grazie alla Rete Antiviolenza

Casale Monferrato – Primi bilanci positivi nell’ambito delle iniziative di prevenzione e di contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne a Casale Monferrato, iniziative nate dalla costituzione di una rete locale antiviolenza in seguito alla sottoscrizione di un protocollo di intesa, nel novembre 2018, da parte della Polizia di Stato, rappresentato dal Dirigente Vice Questore, Carmine Bagno, dell’allora sindaco, Titti Palazzetti, di rappresentanti di associazioni volontarie e dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli.

La finalità di tale protocollo consiste nella disciplina dei rapporti fra gli Enti sottoscrittori per l’attivazione di una rete antiviolenza in grado di tutelare le vittime vulnerabili, con l’intento di rendere più efficace l’azione di contrasto a fenomeni delittuosi e di promuovere la condivisione delle competenze, conoscenze ed esperienze di ciascun Ente sottoscrittore.

E in effetti, dopo i primi sei mesi dall’entrata in vigore di questa intesa, gli uffici del Commissariato di Polizia di Casale Monferrato, preposti all’ascolto e alla trattazione di tali reati, hanno ricevuto 38 segnalazioni, delle quali la maggior parte consistenti in denunce-querele, individuando 24 autori, ritenuti responsabili di reati quali lesioni, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, stalking, violenza sessuale, denunciandoli tutti all’Autorità Giudiziaria competente.