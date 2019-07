Bimbo di otto mesi rimane chiuso in auto sotto il sole: salvato dai Vigili del Fuoco

Novi Ligure – Dramma sfiorato, ieri mattina, a Novi Ligure. Un bimbo di soli otto mesi è, infatti, rimasto chiuso dentro l’auto dei genitori per alcuni minuti e con temperature già oltre i trenta gradi e a salvarlo sono stati i Vigili del Fuoco, chiamati dalla madre disperata che non riusciva più ad aprire le portiere del veicolo.

L’allarme è scattato alle 11 in via San Giovanni Bosco. La donna, secondo quanto ricostruito, aveva sistemato il piccolo sul seggiolino, a bordo dell’auto. Poi ha chiuso la portiera e ha fatto il giro del veicolo per salire al posto del conducente.

Probabilmente a causa di un contatto elettrico, nessuna delle portiere si è aperta più e la madre a quel punto, con il bimbo a bordo dell’auto e la temperatura esterna che toccava e superava i trenta gradi, ha subito chiamato i Vigili del Fuoco che in pochi minuti hanno forzato la portiera e fatto uscire il piccolo dall’auto.