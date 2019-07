Uccise giovane geometra che doveva svolgere una perizia immobiliare: chiesti trent’anni per novantaduenne di Portacomaro

Asti (Ansa) – Chiesti trent’anni anni di carcere per il novantaduenne astigiano Dario Cellino, a processo per l’omicidio volontario, aggravato da futili motivi, di Marco Massano, geometra di 44 anni di Asti, ucciso il 9 novembre 2018 a Portacomaro d’Asti con un colpo di fucile per evitare che svolgesse la perizia sul valore dell’immobile su cui pendeva un decreto esecutivo.

È la richiesta del pm, Giorgio Nicola, al termine dell’udienza a porte chiuse e con rito abbreviato.

In aula era presente l’imputato che ha reso dichiarazioni spontanee. “In base all’età, la richiesta di 30 anni di carcere è eccessiva”, dice l’avvocato difensore Sabrina Zeglio. “Cellino ha ucciso in maniera determinata, cosciente, con un’arma da fuoco ‘micidiale’. Non ci sono dubbi si sia trattato di un gesto volontario” afferma l’avvocato di parte civile della famiglia della vittima, Alberto Bazzano. “C’era volontà diretta a uccidere – aggiunge il legale di parte civile della sorella di Massano, Silvia Merlino – lo si desume dalle perizie svolte”.