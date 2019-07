È ai domiciliari, evade ma è arrestato e condotto in carcere

Serravalle Scrivia – Evade dal luogo dove stava scontando i domiciliari ma è arrestato e messo in carcere. Si tratta di Said Najhi, pluripregiudicato marocchino di 34 anni che lo scorso 6 giugno era finito agli arresti domiciliari per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Najhi, che i crimini li aveva commessi a Cogoleto, in provincia di Genova, era stato poi ricondotto al proprio domicilio, a Serravalle Scrivia, dove avrebbe dovuto scontare la pena. Tuttavia, pochi giorni dopo, ovvero il 9 giugno, ha tentato di fuggire, ma è stato subito riacciuffato dai militari che stavolta hanno dovuto portarlo in carcere. Per lui è infatti scattata una condanna a otto anni da scontare nella casa circondariale Cantiello Gaeta di Serravalle.