Fanno spese al centro commerciale con una carta di credito rubata: denunciati

Tortona – I Carabinieri di Tortona hanno denunciato per furto due cittadini pavesi di 23 e 29 anni. I due si erano, infatti, impossessati della carta di credito di un commerciante cinquantacinquenne e si erano messi a fare acquisti in un centro commerciale di Voghera, in via Piacenza, prima in un negozio di articoli per bambini e poi in un supermercato.

I militari però sono riusciti a risalire ai ladri e a denunciarli per furto.