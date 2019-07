In pieno giorno svuotano una casa portandosi via circa centomila euro

Castell’Alfero – Hanno agito in pieno giorno, a metà mattina, e se la sono svignata con un bottino a cinque zeri: 100.000 euro. Forse più.

È avvenuto martedì 2 giugno a Castell’Alfero, in una casa a poca distanza dall’ex statale 457, in località Stazione.

I ladri hanno fatto razzia di tutto il denaro trovato in giro ma soprattutto di oggetti in oro, dell’argenteria, nonché di preziosi vari ed orologi di cui nell’abitazione non è rimasta alcuna traccia. Poi, forse facilitati dall’ubicazione della casa, così vicina alla statale, si sono dileguati.

Se però abbandonare la zona si è rivelato particolarmente agevole, molto meno dev’esserlo stato il fatto di non lasciar traccia del proprio passaggio nei dintorni. Nell’area sono infatti presenti parecchie telecamere di sorveglianza, sia pubbliche che appartenenti ad abitazioni private ed attività. È dunque probabile che i Carabinieri, ormai nel pieno delle indagini, riescano in fretta a risalire all’identità dei ladri.

Ad accorgersi del furto è stata l’anziana proprietaria, il cui figlio, subito informato, ha provveduto a sporgere denuncia nella caserma di Portacormaro.

Visto l’insolito orario in cui i ladri hanno agito, intorno alle 10 di mattina, non si esclude che, nei giorni precedenti il colpo, gli stessi avessero effettuato alcuni sopralluoghi nella zona, così da conoscere le abitudini della proprietaria e agire liberamente. Anche questo, sempre considerate le numerose telecamere nei dintorni, potrebbe volgere a vantaggio degli investigatori.