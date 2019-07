Operazione “Alta Moda”: madre e figlia in manette a Tortona per furti di vestiti commessi in diverse parti del Nord Italia e all’estero

Tortona – È diventata esecutiva l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti degli indagati dell’operazione Alta moda che aveva permesso di sgominare un pericoloso gruppo criminale, composto da rumeni, specializzato nella commissione di furti e rapine ai danni di centri commerciali ed esercizi pubblici di tutto il Nord Italia, nell’alessandrino avevano colpito a Serravalle Scrivia e a Tortona, e all’estero.

La Corte di Cassazione ha, infatti, respinto i ricorsi.

I carabinieri di Tortona, Sale e Castelnuovo Scrivia hanno così arrestato Vasilica Dinca, 49 anni, residente in una casa del centro storico di Tortona, e la figlia Viorica Cristina Baldean, 25 anni.

A seguito della conclusione delle investigazioni e sulla base dell’intero contenuto delle emergenze riscontrare dai militari, coordinati da Fabrizio Alessandria, sostituto procuratore di Alessandria, che ha portato all’individuazione e la disarticolazione di quella che il Tribunale del Riesame di Torino ha indicato come una vera e propria strutturata organizzazione transnazionale, con basi logistiche a Tortona e Castelnuovo Scrivia, dedita alla commissione di furti e rapine in danno di Outlet e centri commerciali di Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Svizzera, il Tribunale torinese riformava l’ordinanza del Gip alessandrino disponendo l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti delle due donne.

A seguito del ricorso alla Cassazione il provvedimento restrittivo trovava sospensione, ma sulla base di tale pendenza i carabinieri attivavano comunque una vigilanza per scongiurare l’eventuale fuga, in attesa della pronuncia dei giudici della corte suprema. A seguito della sentenza, avversa all’impugnazione della difesa dell’ordinanza del gip, l’originario ordine di carcerazione diventava esecutivo permettendo ai militari di effettuare l’arresto a meno di un’ora dalla formalizzazione dell’ordine giudiziario.