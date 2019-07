Putin oggi in visita a Roma: “Con Salvini i punti di vista coincidono”

Roma – Oggi Putin è nella capitale per una visita lampo nel corso della quale incontrerà, tra gli altri, Papa Francesco, il presidente Sergio Mattarella e il premier Conte. “La Lega e il suo leader Salvini – ha detto lo Zar ai giornalisti al suo arrivo – sono attivi sostenitori di un ripristino della piena cooperazione tra Italia e Russia; si pronunciano per una più rapida abolizione delle sanzioni anti-russe introdotte dagli Usa e dall’Ue. Qui i nostri punti di vista coincidono”. Putin in un’intervista al Corriere della Sera sottolinea l’atteggiamento caloroso del vicepremier italiano verso la Russia: “Nei nostri rapporti con gli Stati stranieri facciamo riferimento ai dirigenti legalmente eletti, legittimi. Siamo pronti a lavorare e lavoreremo con quelli che sono stati scelti dal popolo italiano a prescindere dalla loro appartenenza politica” aggiunge il capo del Cremlino.

Con il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi “ci legano rapporti di amicizia pluriennali” ricorda Putin. “Silvio è un politico di statura mondiale, un vero leader che propugna fermamente gli interessi del suo Paese nell’arena internazionale. Suscita rispetto la sua sincera volontà di preservare e moltiplicare il potenziale accumulato nei rapporti tra i nostri Paesi. Non riusciamo a incontrarci spesso, ma quando tale opportunità si presenta, lui non si permette mai di discutere questioni di politica interna. E non lo faccio nemmeno io”.