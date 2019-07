Berlusconi saluta l’amico Putin al’aeroporto (video)

Roma – Il presidente russo Vladimir Putin e l’ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi si sono incontrati all’aeroporto di Roma venerdì, dopo la visita ufficiale del presidente russo in Italia.

“Vogliono mostrarti alla TV russa. Da quanto tempo che non ci vediamo”, ha detto Putin a Berlusconi durante il breve incontro. A suo turno Berlusconi ha risposto: “Sì, lo sto contando”.

Il presidente russo e l’ex primo ministro sono “legati da rapporti di amicizia pluriennali”. Putin ha definito Berlusconi “un politico di statura mondiale” nell’intervista al Corriere della Sera.

Durante la sua visita ufficiale in Italia il presidente russo ha incontrato Papa Francesco, Sergio Mattarella ed ha condotto trattative con il premier Giuseppe Conte.