Escape Plan 3 – L’ultima Sfida

È un film di genere azione, thriller del 2019, diretto da John Herzfeld, con Sylvester Stallone e Dave Bautista. Uscita al cinema il 04 luglio 2019. Durata 97 minuti. Distribuito da M2 Pictures.

Il film diretto da John Herzfeld, capitolo conclusivo della serie action con Sylvester Stallone, vede Ray Breslin (Sylvester Stallone) e Trent DeRosa (Dave Bautista) unire le forze, insieme ad Hush(50 Cent), per salvare un membro del loro team (Jaime King), tenuta prigioniera in un penitenziario conosciuto come Prigione del Diavolo, dal quale nessuno è mai riuscito a fuggire.

Data di uscita:04 luglio 2019

Genere:Azione, Thriller

Anno:2019

Regia:John Herzfeld

Attori:Sylvester Stallone, Dave Bautista, Jaime King, Harry Shum Jr., Devon Sawa, Daniel Bernhardt, 50 Cent, Malese Jow, Russell Wong, Jeff Chase

Paese:USA

Durata:97 min

Distribuzione:M2 Pictures

Sceneggiatura:Miles Chapman, John Herzfeld

Fotografia:Jacques Jouffret

Montaggio:Sean Albertson

Produzione:Emmett/Furla/Oasis Films (EFO Films), Leomus Pictures, Twirly Films Limited.