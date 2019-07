Milano Donna, c’è l’intesa: si apre e si chiude a rotazione

Milano (Pambianco) – I big della moda italiana fanno sistema per la fashion week di Milano. Dal prossimo settembre, l’apertura e la chiusura di Milano Moda Donna sarà infatti a rotazione tra i brand. La Camera Nazionale della Moda Italiana (Cnmi) ha annunciato che è stato costituito un tavolo di lavoro sulla settimana della moda, di cui fanno parte Bottega Veneta, Fendi, Giorgio Armani, Gucci, Max Mara, Marni, Prada, Salvatore Ferragamo e Versace.

“Il lavoro – si legge nella nota di Cnmi – si è svolto con grande spirito di condivisione creando in sinergia un calendario più bilanciato, per dare un peso equilibrato a tutte le giornate della fashion week a vantaggio dell’intero sistema e della città di Milano”.

È stato appunto concordato che a settembre 2019 la sfilata di Prada si terrà mercoledì 18 settembre nel pomeriggio, in avvio di manifestazione, e la sfilata di Gucci si terrà nel pomeriggio di domenica 22 settembre. Milano Moda Donna febbraio 2020 vedrà invece Gucci sfilare mercoledì 19 febbraio e Giorgio Armani domenica 23 febbraio.

“Tutti i brand parte del tavolo – conclude il comunicato stampa – hanno dato totale disponibilità ad effettuare una rotazione all’interno del calendario nelle stagioni a venire”.