Minaccia due giovani con un coltello: denunciato

Gavi – Un sessantaquattrenne di Gavi, R.L., è stato denunciato dai Carabinieri con l’accusa di aver minacciato due giovani con un coltello.

L’uomo, la scorsa notte, era sceso in strada con un coltello da cucina, convinto che due giovani, che si trovavano in una delle piazze centrali del paese, fossero i responsabili del furto dell’I Phone della figlia.

I militari della stazione di Gavi, liberi dal servizio, sono intervenuti per delle richieste di aiuto provenienti dalla piazza, dove hanno rintracciato e denunciato l’uomo alla Procura della Repubblica del Tribunale di Alessandria. Il sessantaquattrenne dovrà ora rispondere di minaccia aggravata e porto abusivo d’arma.