Pietra Marazzi: resta incastrata all’interno dell’auto dopo un incidente, liberata dai Vigili del Fuoco

Pietra Marazzi – Oggi pomeriggio, intorno alle 2, i Vigili del Fuoco di Alessandria sono dovuti intervenire sulla provinciale 20, pressappoco all’altezza del ristorante Semplicità di Pietra Marazzi, per liberare una ragazza rimasta incastrata all’interno della propria auto a seguito di un incidente.

Le cause e la dinamica non sono ancora state chiarite, ma pare che la conducente abbia fatto tutto da sola. L’auto, che in parte aveva preso fuoco, risultava cappottata a bordo strada, ma fortunatamente i soccorsi hanno permesso alla donna di mettersi in salvo in tempo.

Subito trasportata all’ospedale in codice giallo dagli operatori del 118, non ha riportato gravi ferite.

Al lavoro sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Bassignana.