È un film di genere commedia, family del 2018, diretto da Mandie Fletcher, con Beattie Edmondson e Jennifer Saunders. Uscita al cinema il 04 luglio 2019. Durata 94 minuti. Distribuito da Notorious Pictures.

Ti presento Patrick, film diretto da Mandie Fletcher, è la storia di Sarah (Beattie Edmondson), che, lasciata dal fidanzato e con una vita che sta andando in pezzi, riceve in eredità dalla nonna un cane, il viziatissimo carlino Patrick. Nonostante inizialmente risulti difficile adattarsi alla sua ingombrante e disastrosa presenza, la ragazza pian piano si affezionerà a lui. La presenza di Patrick, come per magia, aiuterà Sarah a ritrovare l’orgoglio, la grinta…e soprattutto l’amore.

Data di uscita:04 luglio 2019

Genere: Commedia, Family

Anno: 2018

Regia: Mandie Fletcher

Attori: Beattie Edmondson, Jennifer Saunders, Ed Skrein, Tom Bennett, Emily Atack, Adrian Scarborough, Gemma Jones, Cherie Lunghi, Emilia Jones, Bernard Cribbins

Megaplex Stardust Tortona

dal 4 luglio 2019

SALA 6

domenica 17:40

Paese: Gran Bretagn

Durata: 94 min

Distribuzione: Notorious Pictures

Sceneggiatura: Vanessa Davies, Mandie Fletcher, Paul de Vos

Fotografia: Chris Goodger

Montaggio: Matthew Tucker

Musiche: Michael Price

Produzione: Wagging Tale Productions, Fred Films.