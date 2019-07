Auto va a sbattere contro un muro a Cremolino: tre feriti, uno è grave

Cremolino – Grave incidente stradale ieri pomeriggio, intorno alle 6, a Cremolino, nell’ovadese. I Vigili del Fuoco di Alessandria sono dovuti intervenire per soccorrere tre persone, rimaste ferite dopo che l’auto sulla quale viaggiavano è andata a sbattere contro un muro in via Umberto I.

Uno dei passeggeri, una donna, è rimasta incastrata all’interno della vettura. I tre, dopo essere stati soccorsi, sono stati ricoverati all’ospedale civile di Alessandria, due in codice giallo ed uno in codice rosso.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche personale del 118 e i Carabinieri di Ovada.