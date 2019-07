Mediterranea forza il blocco e attracca a Lampedusa

Lampedusa – Il veliero Alex di Mediterranea, con a bordo 41 dei 54 clandestini recuperati in acque libiche, è sbarcato nel porto di Lampedusa, scortato da una motovedetta della Guardia di finanza e da un gommone della Capitaneria di porto in quanto la Ong aveva segnalato la presenza di una “situazione igienico-sanitaria intollerabile” a bordo dell’imbarcazione. Gli immigrati sono in attesa sul ponte del veliero, ancora con il salvagente addosso.

”La nave dei centri sociali, che a quest’ora sarebbe già arrivata a Malta che aveva dato la disponibilità di un porto sicuro, infrange la legge – ha dichiarato il ministro dell’interno Matteo Salvini -, ignora i divieti ed entra in acque italiane. Le Forze dell’Ordine sono pronte ad intervenire. Ieri sono stati consegnati più di 400 litri di acqua potabile alla barca a vela Alex e altrettanti sono stati successivamente rifiutati. Oltre all’acqua – ha spiegato il vicepremier leghista -, l’Italia ha garantito cibo, coperte e medicinali. Attraverso il proprio ufficio stampa, Alex ha fatto sapere che le bottiglie d’acqua erano troppo ingombranti e a causa delle condizioni igienico-sanitarie ha deciso di infrangere il divieto di accesso nelle acque italiane. Pur di infrangere la legge mettono a rischio la vita degli immigrati. In un Paese normale – ha concluso Salvini – arresti e sequestro della nave sarebbero immediati. Questi non sono salvatori, questi sono complici dei trafficanti di esseri umani“.

Nel frattempo oltre 60 città tedesche si sono dette pronte ad accogliere gli immigrati dell’Alex: lo dichiara un portavoce del ministero dell’Interno tedesco: “Il ministro Seehofer ha ricevuto una lettera dal ministro Salvini nella quale chiede alla Germania di assumersi la piena responsabilità per le persone soccorse sulla Alan Kurdi. Nel frattempo abbiamo informazioni relative a oltre 60 comunità tedesche preparate ad accogliere le persone soccorse dalle navi”.

Molto bene, ne siamo felici. Finalmente i tedeschi, sempre pronti a commuoversi se il loro canarino sta morendo mentre si accaniscono coi nemici che gasano e poi mettono in forno, hanno capito che la solidarietà è un’altra cosa. Meglio tardi che mai.

Inoltre c’è da dire che l’insopportabile strafottente onorevole Erasmo Palazzotto (nella foto), il capo missione della nave Ong Alex che ha violato l’alt dei nostri uomini in divisa approdando a Lampedusa, è un parlamentare della Repubblica italiana, di Sel, pagato dagli italiani per fare interessi dell’Italia, mentre in pratica fa gli interessi degli stranieri e aiuta una nave a violare le nostre leggi.

C’è da vergognarsi di quelli come lui e ad essere italiani.