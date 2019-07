Amag e il concorso dove come requisito per partecipare la Patente B vale una Laurea

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e, per il fatto che me l’ha chiesto il direttore, devo tornare a scrivere sulle miserie di una città e di una provincia dove la vita non ha senso se non in base ai favori ricevuti e al prezzo da pagare per averli, una città ed una provincia dove chi prega è un cretino e chi ruba è furbo. Gli è che in Alessandria ne succede una al giorno e si fa fatica a star dietro a tutto, ma il mio direttore insiste poiché sa che solo io, essendo amico del Maligno, sono in grado di districarmi nei meandri della malafede, del malaffare, della menzogna, della millanteria, della tracotanza mandrogni. Non c’è da stupirsi di ciò se si conosce la storia e si tiene conto che Alessandria nel XVIII secolo, prima del Trattato di Campoformio (1797), era già una piazzaforte sabauda con 15.000 soldati, 3.000 puttane e 1.000 ladri di cavalli sparsi nei vari sobborghi, per cui non deve sorprendere la leggerezza con la quale ancora oggi si commettono molti reati, per lo più di piccola entità, che non vale la pena perseguire.

Un bando molto strano

Ed eccomi di nuovo a voi per raccontare fatti e misfatti della capitale della Mandrognìa dove ne succedono di tutti i colori.

Nella fattispecie facciamo finta che Tizia abbia la patente B, e che l’ente Tale abbia indetto un bando di gara per l’assunzione di tre addetti amministrativi (ma in realtà uno, anzi una, sarà commerciale) per cui i requisiti specifici, alternativi fra di loro, sono: il diploma triennale di segretario d’azienda, il diploma di ragioniere, la laurea triennale in economia e… udite, udite, la Patente B che vale una laurea! Così noi, che siamo cattivi e tignosi ma, soprattutto, non ci piace essere presi per il culo, abbiamo avuto conferma del fatto che il bando è formulato in maniera tale per cui può vincere chiunque in quanto la Patente B l’hanno praticamente tutti. Le voci dell’anno scorso che davano Vittoria Colacino (nella foto) – una bella signora di Tortona (la città di Adelio Ferrari, a.d. di Amag) che è stata assessora nella giunta tortonese a trazione Pd del sindaco Bardone – assunta in Amag per il 2019, sono state confermate perché l’ex assessora di Bardone non ha nessun titolo ma ha la Patente B!

Vittoria Colacino licenziata da Bardone

È successo che, alla fine del dicembre 2018, la bella Vittoria, eletta nella lista Siamo Tortona, per un insanabile contrasto col capogruppo del Pd Marco Picchi, è stata licenziata dal sindaco Bardone e ha perso l’assessorato (Sport, Personale, Pari Opportunità) tornandosene fra i banchi del consiglio comunale, stavolta all’opposizione e senza stipendio. A questo punto si sono fatti sotto due di quelli che l’avevano appoggiata in campagna elettorale, Antonio Zanardi e Corrado Bonadeo.

Antonio Zanardi, 71 anni, ingegnere libero professionista, già assessore dal 2004 al 2009, quindi consigliere comunale dal 2009 al 2014, eletto in una lista civica di destra, insieme a Corrado Bonadeo, 54 anni, avvocato e revisore contabile di una ventina di società e a sua volta dirigente d’azienda, entrambi nella squadra dell’allora sindaco Massimo Berutti, oggi onorevole di Forza Italia, da sempre appoggiato da Ugo Cavallera (Fernandel per gli amici). Tutti questi qua avrebbero fatto pressione per la nomina, poi avvenuta, di Adelio Ferrari, pare col placet di Mauro Bressan, la cui figlia, come mi ha confessato il Maligno, spera in forti appoggi per essere assunta in Amag. Staremo a vedere.

Una assunzione a titolo di riconoscenza

Secondo il Maligno, Zanardi e Bonadeo puntano su Vittoria Colacino – che non sta lavorando, quindi non guadagna un tubo – in nome della vecchia alleanza politica della serie: io do una mano a te e tu dai una mano a me. Evidentemente la bella Vittoria ha fatto a loro un piacere mollando la giunta di Bardone, per poi lavorare contribuendo alla vittoria dell’attuale sindaco Chiodi, per cui ora loro, tramite Ferrari, cercano di ricambiare con un bando dai requisiti talmente bassi che non dovrebbe essere proibitivo neppure per chi vanta solo la terza media, ma ha la patente B. Sembra un film di Totò e Peppino ma è la triste realtà (vedere bando pubblicato integralmente a pie’ d’articolo).

Non è finita perché, sempre secondo il Maligno, Zanardi e Bonadeo faranno assumere altri amici degli amici, cioè quelli del gruppo che annovera personaggi come il portavoce del sindaco di Alessandria Roberto Molina (Lega), l’assessore e vicesindaco di Alessandria Davide Buzzi Langhi (Forza Italia, ex Lega) e Mauro Bressan (Pd) che non ha ancora digerito il fatto di aver dovuto fare le valigie e andarsene da Amag lasciando le cariche di ad di Amag Spa e di presidente di Amag Reti Idriche.

Il presidente Arrobbio, in vacanza al mare, non sapeva niente

Il responsabile del bando che, ricordiamolo, mette a disposizione tre contratti a tempo indeterminato, è l’amministratore delegato Adelio Ferrari che l’ha firmato ed ha comunicato la cosa ai giornali amici (sempre gli stessi) prima di pubblicarlo sul sito dell’ente. Ma s’è guardato bene di informare il presidente Arrobbio.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: è mai possibile che della cosa non sapessero niente Simonetta Zaccarà responsabile delle risorse umane, e Marco Pasero responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza?

A questo punto la Procura della Repubblica potrebbe aprire un fascicolo

Forse la Procura dovrà aprire un fascicolo sui tre – Ferrari, Zaccarà e Pasero – giusto per rispetto delle regole in merito ad un atto dovuto dei giudici che sono lì anche per garantire la legalità degli atti a livello pubblico amministrativo.

Abbiamo cercato di parlare al telefono col presidente Arrobbio e con l’a.d. Ferrari, ma invano, in entrambi i casi il telefonino squillava a vuoto. Tuttavia siamo venuti a sapere che Arrobbio, il quale rientrerà stasera da una breve vacanza al mare, ha scritto una mail per chiedere spiegazioni sulla vicenda agli altri tre giovedì scorso verso le 16,30, ma nessuno ha risposto.

Molto probabilmente risponderanno domani, e di persona.

E io pago.