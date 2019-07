Germania in affanno: Deutsche Bank taglia 18.000 posti e lascia il mercato azionario

Agi – La Deutsche Bank ha annunciato il più grande piano di ristrutturazione della sua storia con la soppressione, entro il 2022, di 18 mila posti di lavoro e l’uscita dal mercato azionario globale.

Si tratta del tentativo, ultimo, di lasciarsi alle spalle la profonda crisi che rischia di affondare l’ormai ex fiore all’occhiello della finanza tedesca copre un quinto della forza lavoro. Il piano comporterà nell’immediato futuro oneri per 3 miliardi di euro nel secondo trimestre dell’anno fiscale in corso e provocherà una perdita netta di 2,8 miliardi di euro, ha avvertito l’istituto.

“La ristrutturazione si tradurrà in una riduzione del numero di posizioni equivalenti a tempo pieno di 18.000 entro il 2022, per ridurre la forza lavoro a circa 74.000 persone”, si legge in un comunicato della banca, rilasciato dopo una riunione del suo consiglio di sorveglianza.