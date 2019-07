Accoltella l’ex compagna e la figlia di lei che poi fugge dal balcone: in manette trentacinquenne marocchino

Villanovetta di Verzuolo – Non accettava la fine della relazione con la ex compagna, così si è presentato ubriaco a casa sua e, nel mezzo di una lite furibonda, ha accoltellato sia lei che la figlia accorsa in difesa della madre.

È successo la sera di sabato 6 luglio al secondo piano di una palazzina popolare in Via Alle Cascine a Villanovetta di Verzuolo, nel cuneese, quando l’uomo, un trentacinquenne di origini marocchine residente nei dintorni di Saluzzo, ha estratto un coltello a serramanico e ha cominciato a minacciare la ex, italiana di 50 anni. La figlia ventenne di lei è, a quel punto, intervenuta per separare i due, sperando forse di riuscire a far ragionare l’aggressore, ma la situazione è ulteriormente degenerata. Il marocchino ha accoltellato la ragazza alla schiena, e, quando questa è corsa sul balcone per tentare di mettersi in salvo calandosi al piano inferiore attraverso la ringhiera, è stata la volta della madre, raggiunta da una coltellata al petto nel piazzale del palazzo mentre tentava di scappare.

I vicini, allarmati dal trambusto, avevano già allertato le forze dell’ordine. I Carabinieri sono infatti giunti tempestivamente e sono riusciti a bloccare l’aggressore prima che si spingesse oltre.

Arrestato per tentato omicidio aggravato, l’uomo si trova ora rinchiuso nel carcere di Cuneo. Madre e figlia sono state invece soccorse dagli operatori del 118 e trasportate rispettivamente negli ospedali di Savigliano e Cuneo. Non sono in pericolo di vita.