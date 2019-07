Con la sua auto sterzò improvvisamente causando la morte di un uomo in scooter che viaggiava dietro di lui: dovrà rispondere di omicidio stradale

Novi Ligure – Il 27 giugno aveva causato, a Novi, l’incidente in cui aveva perso la vita Carlo Foglia (nella foto a lato), 66 anni, ex dirigente della Novese, a lungo gestore della cartolibreria “Aldus” in via Mazzini e da ultimo tecnico venditore pe la Zimmer Dental, specializzata in impianti dentali e prodotti per la rigenerazione ossea.

Al termine di specifiche indagini, i Carabinieri di Cassano Spinola hanno denunciato un cittadino novese di 80 anni, N.S.B., per il reato di omicidio stradale.

Le indagini, svolte anche mediante la visione delle telecamere di sorveglianza comunali, hanno permesso di ricostruire l’effettiva dinamica dell’incidente.

N.S.B., mentre percorreva a bordo del proprio veicolo via Raggio, con direzione di marcia verso Serravalle Scrivia, improvvisamente aveva sterzato di fatto sbarrando la strada a Carlo Foglia, che stava procedendo poco dopo di lui a bordo del proprio motociclo.

Foglia, non potendo evitare l’improvvisa e repentina manovra di N.S.B., ha impattato violentemente sull’auto morendo sul posto.

N.S.B. è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Alessandria e dovrà adesso rispondere del reato omicidio stradale.