Grigi: giovedì il raduno. Il Torino ha scelto il “Moccagatta” per i preliminari di Europa League

Alessandria – Comincerà ufficialmente giovedì, con il raduno, la nuova stagione dell’Alessandria Calcio. Primi giorni dedicati alle visite mediche poi da metà mese, al centro sportivo Michelin di Spinetta Marengo come lo scorso anno, il via alla preparazione agli ordini del nuovo tecnico Scazzola (nella foto).

Due volti nuovi sono già arrivati in casa grigia: si tratta del portiere Valentini, ex Triestina, e del difensore Cleur, dalla Virtus Entella.

In uscita, invece, i difensori Cottarelli e Delvino e il portiere Pop ma non sono i soli ad andarsene.

Potrebbero fare le valigie anche due fra i difensori Agostinone, Fissore e Panizzi così come anche l’attaccante Talamo.

Altro nome che potrebbe non far più parte della rosa grigia è quello di Sartore.

Domenica 28 luglio, intanto, è in programma una prima amichevole, avversario sarà il neopromosso Lecco.

Il 25 luglio, però, ad Alessandria la stagione sportiva entrerà già decisamente nel vivo: al “Moccagatta” il Torino disputerà i preliminari di Europa League affrontando la vincente della sfida tra il Debrecen (Ungheria) e il Kukesi (Albania).

Il “Mocca, insomma, piace visti i pareri positivi dati anche da una mini delegazione del Toro, venuta a visitare di recente lo stadio alessandrino.

Scelto anche l’albergo che ospiterà i granata: sarà l’hotel Diamante di Spinetta Marengo.