Muore dopo essere uscito a fare un giro con il quad

Fubine – Grave incidente stradale a Fubine, in località Manora, ieri pomeriggio intorno alle tre e mezza. Un uomo di 70 anni, Giovanni Braudacco, è morto dopo essersi ribaltato con un quad, un motociclo a quattro ruote. L’uomo è deceduto in seguito ad un arresto cardiocircolatorio.

L’allarme era scattato in seguito alla sua prolungata assenza. La dinamica di quanto accaduto è ora al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul posto insieme al 118. Giovanni Braudacco era di Torino e risiedeva a Vigone, nell’hinterland torinese.