Ruba portafogli e fugge ma i Carabinieri lo catturano subito

Novi Ligure – Un marocchino di 31 anni, E.H.Z., pluripregiudicato, è stato denunciato dai Carabinieri di Novi Ligure per furto con strappo.

La sera del 5 luglio il giovane marocchino aveva avvicinato una donna chiedendole di acquistare dei fazzoletti di carta.

Con questa scusa le faceva tirare fuori il portafogli, strappandoglielo dalle mani e dandosi alla fuga. Fuga che, però, non era durata molto dato che i Carabinieri lo hanno facilmente rintracciato dopo aver ritrovato il suo cellulare per terra.

L’uomo è stato così denunciato all’Autorità Giudiziaria di Alessandria e dovrà rispondere del reato di furto con strappo.