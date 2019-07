Stalking: importanti risultati da parte dei Carabinieri del casalese

Casale Monferrato – In ambito di repressione degli episodi di stalking, i Carabinieri del casalese hanno raggiunto recentemente alcuni importanti risultati.

A conclusione degli accertamenti di polizia giudiziaria, i Carabinieri di Balzola hanno denunciato in stato di libertà per minacce S.F., cinquantenne con numerosi precedenti residente a Santhià, nel vercellese. Fra il febbraio e il maggio scorsi, l’uomo avrebbe infatti minacciato personalmente e al telefono la ex compagna, una quarantanovenne residente a Villanova Monferrato, per motivi legati ai loro trascorsi sentimentali.

I Carabinieri della Stazione di Ottiglio Monferrato, a conclusione di indagini che facevano seguito ad una querela sporta da J.C., trentatreenne di Ottiglio, hanno invece denunciato per violazione degli obblighi di assistenza familiare l’ex convivente della donna, A.C., autotrasportatore di 33 anni residente a Bene Vagienna (Cuneo). Era ormai dal febbraio scorso che l’uomo non versava più la quota stabilita per il mantenimento della figlia della coppia, una bimba di tre anni.

Infine, i militari della Stazione di Ticineto hanno denunciato in stato di libertà per violenza privata D.C., cinquantanovenne residente a Valmacca, il quale lo scorso giugno, intorno all’ora di pranzo, avrebbe tentato d’investire con la propria auto una pensionata settantunenne. Il tutto è avvenuto in pieno centro a Valmacca, in Piazza Bisio, a seguito di una banale discussione. All’evento hanno assistito numerosi passanti, i quali hanno subito avvisato il Sindaco del paese e i Carabinieri di Ticineto.