Alessandria Calcio: Matteo Gerace firma fino al 2022, confermata l’intera area sanitaria della società

Alessandria – Una piacevole conferma in casa Alessandria. La società grigia ha ufficializzato il contratto triennale fino al 2022 sottoscritto da Matteo Gerace (nella foto assieme al direttore sportivo Fabio Artico). Classe 2001, Gerace è uno dei fiori all’occhiello del vivaio mandrogno e ha firmato il primo contratto da professionista. Nell’ultima stagione Gerace ha collezionato ben 11 presenze.

Confermata, inoltre, l’intera area sanitaria della società.

Il responsabile sanitario sarà il dottor Giorgio Musiari, con i dottori Paolo Gentili e Silvio Testa nel ruolo di medici sociali. Confermati come fisioterapisti Simone Conti e Andrea Giacobbe e come osteopata Jacopo Capocchiano.