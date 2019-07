Ci scrive Vittoria Colacino: non so niente del bando Amag

Buongiorno Direttore,

sono venuta a conoscenza di un articolo pubblicato su Alessandriaoggi nel quale si ipotizza che un avviso di selezione pubblica bandito da Amag per la copertura di 3 posti a tempo indeterminato per impiegato amministrativo area Afc sia stato formulato in modo che lo possa vincere chiunque ed in particolare che i requisiti previsti per la partecipazione allo stesso siano stati predisposti per favorire una mia assunzione in Amag.

Ebbene, tutta la ricostruzione fatta è assolutamente fantasiosa e priva di fondamento. Trovo, poi, assolutamente offensivo il fatto che si sia voluto adombrare che questa ipotetica assunzione sarebbe frutto di una sotterranea trattativa per comperare il mio sostegno elettorale alla coalizione di centrodestra in occasione delle elezioni amministrative dello scorso 26 maggio.

Nulla di tutto ciò. So di essere un personaggio scomodo, perché sono trasparente, perché dico in faccia alle persone quello che penso, perché non mi sono mai piegata a pressioni e compromessi. E così voglio continuare ad essere. Per la mia schiettezza e la mia contrarietà ad alcune scelte dettate da posizioni di parte sono stata estromessa dalla Giunta Bardone, al cui interno avevo sempre lavorato nell’interesse di tutti i cittadini, senza farmi condizionare da logiche di schieramento. Mi sono impegnata per cercare di cambiare ipocrisie di una certa e per me vecchia politica e proprio per evitare, come riportato all’inizio dell’intervento di Alessandriaoggi, che “la vita non abbia senso se non in base ai favori ricevuti e al prezzo da pagare per averli”.

Chi mi conosce sa che pago di persona ma ho principi morali ai quali non intendo derogare. E quindi in conclusione posso serenamente affermare che il concorso in questione non è stato fatto per me… non so per chi, ma non per me.