Maltempo: tromba d’aria a Borgo San Martino scoperchia tetto di un’azienda ortofrutticola

Borgo San Martino – Il maltempo che si è abbattuto in queste ore in alcune zone della provincia di Alessandria ha causato danni nel casalese e per la precisione a Borgo San Martino, sulla Casale-Valenza.

Le forti raffiche di vento, oggi pomeriggio, hanno scoperchiato la copertura del magazzino della ditta Fratelli Rota Ortofrutticoli spazzando via gran parte della copertura in alluminio.

La tromba d’aria ha anche sparso negli orti circostanti la lana di vetro presente nel sottotetto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Casale e tecnici di Enel-Distribuzione.