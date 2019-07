Parcheggiatore abusivo multato a Novi

Novi Ligure – Un parcheggiatore abusivo è stato multato, stamane, a Novi in piazza Gobetti dalla Polizia Municipale, nell’ambito di una serie di controlli quotidiani delle piazze cittadine.

L’uomo, extracomunitario, è risultato in regola in quanto richiedente asilo.

Per lui è stato comminato anche l’ordine di allontanamento e il fatto sarà segnalato alle autorità competenti.