Slitta in autunno il processo a Lara Bombonati, la tortonese radicalizzata con il nome di Khadjia

Alessandria – Ulteriore slittamento della data di conclusione del processo a Lara Bombonati (nella foto), la tortonese radicalizzata con il nome di Khadjia e arrestata nel giugno 2017 con l’accusa di aver fiancheggiato gruppi terroristici di matrice islamica.

Lara, sulla cui capacità d’intendere e di volere al momento dei fatti contestati non è ancora stata fatta piena chiarezza, essendo che su cinque perizie psichiatriche operate in questi anni ben tre risultano fra loro discordanti, dovrà infatti attendere il 15 o addirittura il 22 ottobre per conoscere il proprio destino, e il motivo principale sembra essere la necessità di avere tempo sufficiente per tradurre i documenti giunti dalla Turchia riguardanti l’arresto che la giovane subì in quel Paese. Gli atti, richiesti dal Pubblico Ministero, sono arrivati solo ora, e così, niente discussione finale. Se ne riparla ad ottobre.

Ma a quanto pare gli aspetti da affrontare sono anche altri, poiché il magistrato aveva chiesto la possibilità di rogatoria in Algeria dove si troverebbe un uomo sospettato di essere a capo di un gruppo terroristico che aveva tenuto prigioniera proprio la Bombonati, e quindi, essendo stata concessa autorizzazione all’incontro da parte delle autorità algerine, bisogna poter organizzare il tutto tenendo conto del fatto che a presenziare dovrà essere anche il Pm che si occupa del caso.

Quello che è certo è che, per ora, Lara non sarà trasferita in un carcere di massima sicurezza. La difesa si sta infatti organizzando affinché possa essere accolta in una comunità di recupero adatta a curare la sua patologia, anche perché tutti i periti concordano quantomeno sul punto che la ragazza debba essere curata.