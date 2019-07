Amag: il “bando della discordia” ha scoperchiato il pentolone

Alessandria (Max Corradi) – Essere un giornale libero serve soprattutto a questo: dire le cose come stanno. E se le cose stanno proprio così, ovvero che un Comune in predissesto autorizza un bando per tre assunzioni a tempo indeterminato in un’azienda di cui è proprietario al 75%, dove per la pubblicazione si attende che il presidente della partecipata sia in vacanza, e dove per di più si indicano come requisiti specifici per la partecipazione al bando una laurea in economia, un diploma di scuola superiore e la patente B in alternativa fra loro, è ovvio che scatta il cronista che scrive. Scrive nonostante tutto, nonostante che vi sia una marmaglia che chiede clemenza in nome di un’amicizia mai esistita perché l’amicizia è una cosa seria, e vale di più, molto di più di trecento euro pagati per due videointerviste.

Partiamo dal fatto che i 20 milioni di euro dal Ministero dell’Interno (decreto crescita) giungeranno proprio in virtù dello stato di predissesto del Comune di Alessandria. Ora, si è mai visto un Comune in predissesto lanciarsi in assunzioni di nuovo personale e per giunta a tempo indeterminato? Ma, soprattutto, può farlo? Il dottor Davide Buzzi Langhi, vice sindaco di Alessandria con deleghe al servizio idrico integrato, alle reti e distribuzione del gas e ai rapporti con le società partecipate, qualche spiegazione in proposito la dovrà pur dare, poiché se è vero come è vero, che Amag è al 75% controllata dal Comune, il “bando della discordia” non può non esser passato sotto il suo beneplacito. Il punto è infatti che, o Buzzi Langhi sapeva e ha lasciato correre, o non sapeva e dunque è assai distratto. Delle due l’una. Ma in entrambi i casi, vista anche la scomodità della sua posizione, dei chiarimenti sono indispensabili.

E poi c’è il fatto del bando in sé, di quel testo dove si richiede ai partecipanti di essere “alternativamente” in possesso di una laurea, di un diploma o di una patente B, il che, in soldoni, significa questo: per partecipare e tentar così di farti assumere devi avere o una certa laurea, o un certo diploma, oppure, se di titoli di studio non ne hai conseguiti manco mezzo, basta anche la patente B.

Ci rendiamo conto? Va bene che non siamo nella City of London, ma nemmeno a Topolinia. E infatti l’ad di Amag Adelio Ferrari, oltre ad esprimersi circa la necessità di revocare il bando, ha messo le mani avanti parlando di refuso. “Quello della patente era stato solo un refuso. La voce è stata inserita nei requisiti specifici anziché in quelli generali”. Il che, pur concedendo il massimo della buonafede al manager, non basta a dissolvere le ombre di una vicenda che sta creando grande scompiglio sia in Amag che in Comune. Non è un caso infatti che Michelangelo Serra, capogruppo a Palazzo Rosso dei Cinque Stelle, abbia dichiarato l’intenzione a presentare un esposto affinché la vicenda sia chiarita in ogni dettaglio e le varie responsabilità appurate.

E di dettagli da appurare ce ne sono in effetti un bel po’: perché un simile bando esce proprio quando il presidente di Amag, Paolo Arrobbio, è al mare a godersi qualche giorno di ferie? Perché Ferrari ha dichiarato che Arrobbio fosse al corrente di tutto, mentre questi dice che della pubblicazione del bando non sapeva nulla? Come ha potuto Buzzi Langhi, il quale ha la responsabilità di controllare l’operato delle partecipate del Comune, lasciare che in Amag (per il 75% controllata dal Comune) si bandisse l’assunzione a tempo indeterminato di tre impiegati in una situazione di predissesto del Comune di Alessandria?

Su questo e altro attendiamo risposte, anche perché per non alimentare sospetti circa dissidi interni ad Amag, con qualche Caino tramante nell’ombra, è bene chiudere la faccenda definitivamente e col massimo livello di trasparenza possibile. E tanto vale anche per il Comune, che, prima o poi, qualcosa in merito dovrà dirla.