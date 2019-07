Dopo il restauro degli interni, e attendendone la riapertura ufficiale, non si potrebbe ridare al “Marenco” di Novi anche il suo antico nome, Carlo Alberto?

Novi Ligure – Il Teatro Marenco di Novi, uno dei più belli della provincia alessandrina se non forse il più bello, recentemente restaurato e riportato agli antichi splendori, non riapre. E non lo farà probabilmente fino all’autunno per motivi di carattere “tecnico” o così almeno è stato annunciato di recente.

Ad aprile il teatro simbolo della città, dopo il restauro, aveva aperto le porte ai novesi che avevano, così, potuto ammirarne gli interni in stile Liberty attorno ai loggiati, il palcoscenico allungabile dotato di quella classica pedana che sembra voler già proporre i passi dell’attore con quel caratteristico suono ligneo che si ascolta in tutti i grandi teatri e anche una piscina sotto la platea che serviva non per nuotare, ma per intervenire in caso di malaugurato incendio.

Insomma un teatro che aveva tutto e che aspettava solo di essere ufficialmente inaugurato. Cosa che, però, perlomeno al momento, non avverrà.

Una notizia che ha suscitato, come era prevedibile, una serie di reazioni contrastanti, soprattutto fra esponenti del mondo dello spettacolo.

Potrebbe passare in secondo piano visto che adesso l’inaugurazione è slittata ma, oltre a questo, ci si chiede, almeno noi di Alessandriaoggi lo facciamo, come mai oltre all’edificio non hanno ridato al teatro anche il suo antico nome ossia Carlo Alberto.

Il teatro di Novi fu fondato il 2 ottobre del 1839 con parecchie somiglianze con il Carlo Felice di Genova anche perché a curare entrambi i cantieri era stato lo stesso architetto, Giuseppe Becchi.

Per la prima stagione il teatro aveva avuto in cartellone “Beatrice di Tenda” e “I puritani ed i cavalieri” di Bellini ed il “Belisario” di Donizetti.

Con il nome Carlo Alberto, ovviamente dedicato alla figura di Carlo Alberto di Savoia, re di Sardegna dal 1831 al 1849, il maggior teatro novese andò avanti fino al 1943 quando la struttura cambiò nome in Romualdo Marenco in onore del compositore nato a Novi nel 1841 e morto a Milano nel 1907.

E così andò avanti fino al 1952 con importanti stagioni liriche e di prosa.

Potenzialmente ritenuto un piccolo gioiello architettonico ed acustico, avendo conservato l’intera struttura lignea originaria della sala e del palcoscenico e le raffinate decorazioni e non avendo ancora subito pesanti perdite o rimaneggiamenti, il teatro è stato poi restituito agli antichi splendori qualche mese fa.

E pare davvero incredibile che adesso non possa essere sfruttato appieno per apprezzarne tutte le potenzialità.

Non hanno tardato ad arrivare alcune reazioni dal mondo dello spettacolo come quella di Francesco Parise, attore e regista teatrale de “I Pochi” che ha lanciato un appello: “Il teatro deve essere aperto quanto prima e senza indugi. Certo, bisogna muoversi per capire come avviarlo ma non deve essere spunto di critica verso la precedente amministrazione.

Se entro l’anno il Marenco non sarà riaperto sarebbe un grave errore. Novi non può diventare satellite delle idee alessandrine. C’è un problema? Una buona amministrazione deve saperlo risolvere senza battere i coperchi. Bisogna aprire il Marenco. Subito. E tenerlo aperto tutti i giorni, pomeriggio e sera”.

Non resta che attendere e vedere come evolverà la situazione.