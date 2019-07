Preliminari Europa League: il Torino potrebbe giocare al “Mocca” di Alessandria ma c’è l’incognita Gradinata Nord

Alessandria – Il “Moccagatta” può ospitare il turno preliminare delle qualificazioni di Europa League del Torino. La decisione è arrivata dalla Uefa che ha giudicato l’impianto sportivo alessandrino in regola coi paletti imposti dall’organizzazione continentale per le gare internazionali. La compagine granata il 25 luglio sfiderà la vincente tra Debrecen e Kukesì.

C’è, però, un’eccezione: la Gradinata Nord che non potrà essere utilizzata perché senza i seggiolini con lo schienale.

Per questo ora la società granata dovrà scegliere se giocare comunque ad Alessandria. L’unica alternativa resta lo stadio Friuli di Udine.