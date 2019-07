Sul “Caso Amag” ci scrive l’ingegner Antonio Zanardi di Tortona

Buonasera,

mi capita, talvolta, di vedermi attribuite facoltà a me del tutto ignote. È il caso dell’intervento in oggetto, nel quale si ipotizza un mio intervento (non saprei in quale contesto) per far nominare Adelio Ferrari Amministratore Delegato di AMAG e di aver fatto sì che lo stesso predisponesse un bando mirato a favorire l’ex assessore Vittoria Colacino e ciò in nome della vecchia alleanza politica e di un suo appoggio elettorale alla coalizione di centrodestra alle ultime elezioni amministrative. E poi non sarebbe finita lì, perché mi adopererei addirittura per far assumere persone con le quali non ho alcun tipo di rapporto.

Così non è. Ho appreso della nomina di Ferrari Adelio dai giornali. Non ho chiesto assolutamente nulla e nulla sapevo del CONCORSO AMAG, del quale ho avuto notizia leggendo un articolo su LA STAMPA. Non ho stipulato alcun accordo con la signora Colacino, con la quale ho addirittura avuto divergenze per la mia scelta di non impegnarmi nella tornata amministrativa del 26 maggio; peraltro signora dai forti principi e dal forte carattere che escludo possa prestarsi ad accordi di basso livello. Ed infine non riesco proprio a pensare in che modo si sia potuto collegare il mio nominativo all’assunzione di persone con le quali non ho alcun rapporto. Ci vuole veramente molta fantasia.

Chiedo, quindi, di pubblicare, per rispetto della realtà dei fatti e di tutti coloro che in questa vicenda sono coinvolti, questa mia precisazione.

Distinti saluti

Antonio Zanardi