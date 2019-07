Esce di strada con la macchina e poi si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest: denunciato, patente ritirata e auto sequestrata

Tortona – Il 7 luglio, mentre percorreva al volante della propria auto la Strada Provinciale 211, all’altezza di San Sebastiano Curone, nel tortonese, aveva perso il controllo andando a sbattere contro la barriera di sicurezza. Ma si era poi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per determinare il tasso alcolemico e l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

In seguito a riscontri, ieri, 10 luglio, i Carabinieri di San Sebastiano Curone hanno così denunciato G.G.S., 35 anni, cittadino indiano residente a Tortona, per “rifiuto di sottoporsi all’accertamento di stato di ebbrezza alcolica”.

All’uomo è stata inoltre ritirata la patente di guida e sequestrata la vettura.