Grigi: ingaggiato il centrocampista bosniaco Suljic, ex Cuneo

Alessandria – Altra new entry in casa Alessandria. Alla corte di patron Di Masi è arrivato il centrocampista Cazim Suljic (nella foto). Ventitre anni, il giocatore ha sottoscritto un contratto biennale.

Nato in Francia ma di passaporto bosniaco, Suljic è cresciuto nelle giovanili del Saint-Étienne per poi passare al Crotone nel 2016. Nell’ultima stagione il centrocampista ha vestito la maglia del Cuneo.