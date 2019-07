Marengo Museum aperto in via eccezionale per due serate nel secondo fine settimana di luglio

Spinetta Marengo – Per questa seconda settimana di luglio, il Marengo Museum sarà aperto al pubblico in via eccezionale, per due serate.

In occasione infatti di eventi in programma per l’11 e il 13 luglio il sito museale sarà visitabile non solo dai partecipanti alle iniziative ma anche dal pubblico in generale.

L’11 luglio si svolgerà a partire dalle ore 21 l’ultimo appuntamento con la rassegna Musei & Musica che prevede per la serata il Concerto del Trio Quodlibet, violino viola e violoncello che eseguiranno musiche di Boccherini, Schubert e Beethoven.

Nell’ambito dell’appuntamento altre iniziative fra moda, bellezza ed eccellenze del territorio. Il costo del biglietto per partecipare alla rassegna è di 10 euro.

Il Marengo Museum sarà aperto ai visitatori a partire già dalle ore 20.

Altro appuntamento per sabato 13 luglio dove, in occasione della Festa Nazionale della Francia, avrà luogo nell’Auditorium Marengo, a partire dalle 21, un talk show intitolato “Dalla Bastiglia ai Diritti Civili”.

Oltre ai saluti Istituzionali di Gianfranco Baldi Presidente della Provincia di Alessandria e di Maurizio Sciaudone, Delegato al Patrimonio della Provincia, interverranno all’iniziativa Guido Ratti, Docente all’Università di Torino, Pietro Dallera, Vice Presidente Association des Membres dell l’Ordre des Palmes Académiques en Italie, Enrica Bosio, Presidente del FORAL e l’Assessore Regionale ai Diritti Civili Roberto Rosso. A moderare la serata sarà Efrem Bovo, Presidente Giornalisti Uffici Stampa Piemonte.

Al termine visita guidata al Marengo Museum.

Il sito museale, in questa occasione, non sarà aperto nel tradizionale orario pomeridiano, ma la sera a partire dalle 20:30 e fino alle 23:30.

Si potrà effettuare una visita guidata compresa nel biglietto d’ingresso, 5 ero per l’intero e 3 euro il ridotto.