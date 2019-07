Prima ruba preziosi per un valore di 200.000 euro e poi sperpera quasi tutto al gioco: in manette rapinatore valenzano

Valenza – È stato arrestato oggi dai Carabinieri della Stazione di Valenza l’uomo che il 19 gennaio scorso aveva rapinato un ex orafo valenzano portandosi via ben 4 chilogrammi d’oro più svariati gioielli e orologi di valore.

Filippo Mazzei, cinquantatreenne addetto alle pulizie e residente anch’egli nella “città dell’oro”, aveva infatti sorpreso la propria vittima, R.A., sul pianerottolo di casa nel momento in cui questi si era affacciato dopo aver udito alcuni rumori provenienti dalla tromba delle scale. Il malvivente, armato e incappucciato, ha dapprima colpito l’ex orafo al volto col calcio di una pistola, e poi, a forza di minacce, si è fatto consegnare il lauto bottino.

Le indagini, iniziate a seguito della dettagliata denuncia di R.A., sono state lunghe ed articolate. I militari valenzani hanno infatti collaborato con i colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alessandria, e, una volta individuato il sospettato, sono riusciti ad incastrarlo attraverso attività di osservazione e pedinamento recuperando inoltre una minima parte della refurtiva (mezzo chilo d’oro fuso in due semisfere).

Il Mazzei, che effettuava le pulizie proprio nel condominio della vittima, non si era fatto il minimo scrupolo ad agire con brutalità al fine di ottenere quanto voleva. L’occasione doveva essergli sembrata troppo ghiotta, e infatti aveva lasciato l’appartamento con addosso circa 200.000 euro di refurtiva che avrebbe poi sperperato in gran parte tentando la fortuna nelle sale slot della città.

L’uomo aveva fuso l’oro rubato in modo artigianale, e si era poi messo a rivenderlo in nero ad un noto banco metalli della periferia di Valenza. Il direttore dello stesso banco è stato infatti denunciato per riciclaggio, mentre Mazzei e ora rinchiuso in carcere con l’accusa di rapina in abitazione.